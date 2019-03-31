逃過拆解命運 法國巴黎艾菲爾鐵塔130歲了！

2019-03-31 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）今（31）日迎接130歲生日，這座差點被拆掉的知名景點，每年有超過700萬人參觀，盡管年齡不小，但仍保持在「健康狀態」。

綜合外媒報導，艾菲爾鐵塔是法國工程師艾菲爾（Gustave Eiffel）所打造的知名建築，其建於1887年至1889年，是為1889年世界博覽會而建造，但當時並非每個人都贊成巴黎打造這座金屬巨物。

法國知名作家左拉（Emile Zola）、莫泊桑（Guy de Maupassant）等知識分子，當年在報紙刊登公開信，抗議當局建造「無用且怪異的艾菲爾鐵塔」、將其視為「帶有螺絲的可憎金屬板柱」。

1889年3月31日，艾菲爾鐵塔正式對外開放，並預計在20年後、1909年拆除。但工程師艾菲爾後來安排將無線電的天線和發射器放置在塔內，讓塔樓因對通信極具重要性而逃過被拆解的命運。

已成為法國知名景點的艾菲爾鐵塔，目前是世界上到訪人次最多的收費旅遊景點，每年有超過700萬人次的遊客支付參觀塔樓的入場費，自1889年以來，已近3億人次參觀過鐵塔。

為慶祝130歲生日，艾菲爾鐵塔周末舉行特別活動，包括音樂會、畫展，以及冒險遊戲，遊客必須破解隱藏在塔樓1樓和花園的謎語，以找到機密文件的名稱。

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