烏克蘭總統大選明首輪投票 肅貪總統演員料將出線

2019-03-30 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭明（31）將舉行總統大選首輪投票，倘若沒有人取得過半票數，則最高票的2人將在4月21日的次輪投票中一決勝負。參加首輪投票的39名候選人之中的人氣前3強分別是，現任總統波洛申科、與前總理季莫申科以及喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。明天的投票結果將在4月1日公布，目前支持度領先的澤連斯基表示：「愚人節這天超適合宣布我的勝利！」。

綜合媒體報導，多項民調都顯示，目前澤連斯基的支持度遙遙領先其他候選人。基輔社會學國際研究所29日公佈的民調顯示，他的支持率達到20.9%，領先於波洛申科的13.7%和季莫申科的9.7%。另一份民調則是顯示，澤連斯基領先波洛申科和季莫申科超過10個百分點。去年下半年，澤連斯基雖未表態參選，但是他的民調支持度一直位列前段班，他在12月31日晚上透過「1+1」電視台宣布參選後，短短2個月民調就衝到了第1名。

澤連斯基在《人民公僕》（Servant of the People）電視劇中飾演肅貪總統是他唯一的「從政經驗」，並以該電視劇為名創黨。根據透明國際組織（Transparency International）統計，波洛申科政府的貪腐印象指數（CPI）在全球188個國家中排名120，與非洲國家並列。澤連斯基不依循傳統辦造勢晚會，而是透過社群媒體與支持者聯繫，近日他的單人脫口秀場場爆滿。支持者相信，沒有從政經驗的澤連斯基將是最有可能改革政壇的人選。

不過，也有分析指出，澤連斯基只是他所屬的電視公司老闆克羅莫伊斯基（Ihor Kolomoyskyi）的傀儡。基輔智庫彭塔中心負責人指出，克羅莫伊斯基支持澤連斯基、季莫申科及其他反對派，並成功打造出反波洛申科陣營。

而尋求連任的波洛申科則主打反俄牌，表示自己和澤連斯基的差距不重要，波洛申科明指自己的對手就是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。當年波洛申科就以反俄為主軸推翻親俄的前總統上位，雖然人民對他一度失望，但靠著去年種種烏俄衝突事件中強硬的反俄立場，讓他的支持度從谷底反彈。波洛申科昨天重申，「此次選舉對歐洲穩定，以及烏克蘭民主和未來，至關重要」。

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