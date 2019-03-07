演總統演到真的選總統 烏克蘭喜劇演員民調衝第一

2019-03-07 21:18

〔中央社〕烏克蘭總統大選本月登場，原本是現任總統波洛申科對決前總理提摩申科，卻半路殺出演總統走紅的喜劇演員澤倫斯基，民調還超車政壇老鳥。澤倫斯基說，參選是為了幫助烏克蘭人。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）唯一的政治經歷是在電視劇中扮演烏克蘭總統。41歲的他說：「這次不是在拍戲，而是真實人生。我真的想幫助烏克蘭，我想幫助我們的人民。」

澤倫斯基在拍完熱門電視劇「人民公僕」（Servant of the People）最新一集後受訪。他在劇中原本是歷史教師，後來選上烏克蘭總統。

他表示：「如果人們相信我，我也想這麼做的話，那麼或許我能改變一些事。最起碼我能盡可能把好的新面孔帶進政壇。」

根據本週公布的最新民調，已做出決定的烏克蘭人中，25%支持澤倫斯基，16.6%支持波洛申科（Petro Poroshenko），16.1%挺提摩申科（Yulia Tymoshenko）。

烏克蘭政壇多年來因內鬥和貪腐醜聞失去民心，澤倫斯基的支持者表示，他為烏克蘭政壇帶來新氣象。

但批評者質疑澤倫斯基是否能夠帶領烏克蘭4500萬人，解決與有俄羅斯撐腰分離主義者的武裝衝突，以及面對相當艱困的經濟情勢和貪腐充斥。

澤倫斯基坦承，「對，我沒有經驗」，但強調他「充滿毅力，充滿精力」。

他表示：「我沒有具備所有知識，但我正在學習，不想看起來像蠢蛋。我周遭有人想幫助我，我想我們能把事情做好。」

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