傳播色情影片又詐騙 中國「成人版抖音」被查封

2019-03-30 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳市公安局龍崗分局近日破獲一個號稱是「成人版抖音」的色情App「快妖精」。該App平台上不僅充滿色情影片，甚至暗藏賭博詐騙陷阱。

中國深圳市公安局龍崗分局官方微博「深圳龍崗警營」指出，這款App名為「快妖精」，以「成人版抖音」為噱頭吸引用戶。「快妖精」的使用介面和瀏覽方式都和中國熱門的短視頻App「抖音」相似，但「快妖精」平台傳播的內容都是色情影片。

「快妖精」沒有註冊門檻，只要提供手機號碼及驗證碼，就能馬上成為會員。就算是非會員，也能免費瀏覽App上所有色情影片。為了宣傳，該App更是推出了「妖精月賽」等行銷活動，只要是註冊並上傳「優質」影片的會員，就能得到高額獎金。影片尺度越大，就會吸引越多粉絲。部分用戶甚至在個人主頁上留下自己的QQ、微信等社群軟體聯繫方式，吸引粉絲添加好友後，再向粉絲兜售色情影片。

每看完3、4部影片，App就會彈出一次廣告。這些廣告全都是賭博網站的廣告，該平台藉由替賭博網站、賭博App做廣告以謀取暴利。這些賭博網站多有團隊在操縱賭局，「快妖精」在看穿賭博網站的詐騙手法後，也自己開設賭博網站，進行詐騙。

根據深圳市公安局表示，「快妖精」自從去年10月上線後，靠著傳播近11萬部色情影片、收取賭博網站廣告費、自建賭博網站操縱賭局等方式，短短5個月就獲利近2000萬人民幣（約新台幣9100萬元）。

截至28日晚間，已有6名主要運作成員，及21名涉嫌在平台傳播色情影片的活躍用戶被捕，涉案App也已依法查封。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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