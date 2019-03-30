全美首位非裔州長 遭女大生指控強吻、性騷擾

2019-03-30 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國首位民選非裔州長遭1名女大生指控性騷擾，女方稱2人共事時，被對方強吻。

綜合外媒報導，現年22歲的布萊克（Sydney Black）表示，2017年時她在維吉尼亞聯邦大學（VCU）就讀並在該校的政府和公共事務學院擔任辦公室助理，而前維吉尼亞州（Virginia）州長威爾德（L. Douglas Wilder）是該學院的榮譽教授。

布萊克說，2年前的2月16日是她20歲生日，威爾德帶她吃晚餐，邀她回他的公寓後，在未經同意的情況下強吻她。接下來的1個月，威爾德請她吃飯道歉，表示可以幫她進入霍華德大學法學院，還承諾要帶她出國旅行。布萊克說，自己明確告訴對方「不想要有這種親密關係」。3個月後威爾德告訴她，沒有多的資金可以負擔她的職位，因此她被迫在2018年秋天輟學，在這個學期重新註冊。

布萊克表示，88歲的威爾德具名望又備受尊敬，害怕他在這個領域所掌有的權力可能會影響到她的求學和職涯，因此自已為要不要爆出這件事相當掙扎，最後「我不得選擇為女性著想，而不是為了非裔」。

對此，目前VCU已和當地警方著手調查，威爾德則尚未做出回應。

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