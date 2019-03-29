墨爾本市區公園湖水變粉紅 成為打卡勝地

2019-03-29 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本中心的一座公園，近期引來許多觀光客造訪，原因則是因為園內的湖泊變成粉紅色，但根據當局指出，湖水變色雖然是因湖水的鹽分及近期的氣候影響導致，但仍提醒民眾別太接近湖水，以免皮膚遭受刺激。

外媒報導指出，墨爾本市中心附近的西門公園（Westgate Park）近期引來許多民眾前往拍照，原因則是因為公園內的湖泊變色為粉紅色，據公園管理局指出，湖水會變色是因湖底鹽濃度很高，在湖底鹽結層生長的藻類，在光合作用下產生紅色色素（β胡蘿蔔素），加上當地持續高溫和雨量不足，讓湖水變成粉紅色。

雖然粉紅色湖泊看上去迷人，但當局仍提醒大家別太靠近湖泊，因為這些胡水鹽分很高，若接觸恐讓皮膚受到刺激，加上為了保護水中的鹽沼植物不被干擾，當局已在一旁立起告示牌和圍欄。

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