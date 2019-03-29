亞洲女吸白人髒衣服稱「春天氣息」 德國家具廣告遭批

2019-03-29 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕德國DIY家具公司Hornbach近期推出一支廣告引發爭議，影片中，一名亞洲女性用力聞白人男性換下的髒衣服，字幕還寫著「這就是春天的氣息」。廣告刊登後，引起網友強烈反彈，指責內容歧視亞洲女性，不過該公司則駁斥指控。

綜合外媒報導，該廣告時長1分鐘，內容敘述幾名白人男性在花園進行勞動時，將沾滿汗漬及泥土的衣物丟入研究人員帶來的儀器中。隨後，場景切換到一座灰色的城市，一名亞洲女性在自動販賣機買下白人的髒衣服，打開後大力深呼吸，神情相當享受，而影片最後標註字幕：「這就是春天的氣息。（The smell of the spring）」

事後，該廣告在社群媒體上引發討論，不少人民眾在推特發文，指出：「這名亞洲女性只是被作為讓白人男顧客自我感覺良好的工具。」同時，有人在網上發起連署活動，要求Hornbach出面道歉並撤下廣告，截至28日下午，連署者已超過1500人；此外，推特上也出現「#我被Hornbach了」標籤，讓許多亞洲女性分享她們在德國遭遇歧視和物化的故事。

報導指出，Hornbach對此發出聲明辯駁，強調內容絕未涉及種族歧視，「只是想反映都市生活品質不斷下滑，這一狀況所有人都要面對，不是只有亞洲人。」

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