宣導安全帽廣告太裸露 德交通部被罵性別歧視

2019-03-25 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國交通部22日推出的自行車安全帽宣導廣告引起爭議，原因是廣告中的模特兒們，身上除了安全帽只穿著內衣褲，還擺出性感姿勢。有資深女官員批評：「這種廣告不只尷尬、愚蠢，還性別歧視。」

綜合外媒報導，廣告分成影音版和海報版，22日公布在網路上，旨在敦促年輕人騎自行車時要記得戴安全帽，而廣告模特兒主要由德國版「超級名模生死鬥」的新星艾莉西亞拍攝，在其他版本中，也有另外幾名裸露的男女模特兒露面。至於，廣告中的倡導口號強調：「（安全帽）雖然看起來像屎，但救了我一命。」

然而，這支乍看新穎的政策宣導廣告，卻引起國內反彈聲浪。德國執政聯盟社民黨（SPD）副主席馬斯特痛斥廣告愚蠢且涉及性別歧視，「我們的交通部長不應該把納稅人的錢花在這些男男女女們半裸的廣告上。」

報導指出，儘管受到抨擊，德國交通部長舒爾依舊不為所動，部內一位發言人解釋，「現今德國，17至30歲騎自行車會戴頭盔的人只有8％。因此我們廣告的受眾，就是給因安全帽不夠時髦而拒絕戴它的年輕男女看的。」

據悉，自本週起，這些廣告海報將陸續張貼在德國各個城市街道上。

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