30多年來總有加菲貓沖上岸 法國世紀之謎終於解開了！
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自1980年代以來，法國布列塔尼的海岸總是會有加菲貓造型的橙色電話座機沖到海灘上，而加菲貓從何而來的謎團從20世紀延續到21世紀，如今終於解開。（法新社）

自1980年代以來，法國布列塔尼的海岸總是會有加菲貓造型的橙色電話座機沖到海灘上，而加菲貓從何而來的謎團從20世紀延續到21世紀，如今終於解開。（法新社）

2019-03-29 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國布列塔尼的海岸自1980年代以來，總是會有加菲貓造型的橙色電話座機沖到海灘上，就算清除了還會有新的出現，不知從何而來。這個謎團從20世紀延續到了21世紀，最近環保團體終於破解了加菲貓之謎！

據《BBC》報導，加菲貓家用座機於1980年代製造並銷售了數千個，當電話被接起時，加菲貓的眼睛就會睜開，在設計上頗有巧思，不少收藏家至今仍然會收購。

Ar Viltansou反廢棄物組織一直以來都懷疑海灘上的加菲貓塑膠廢棄物，是從落海的貨櫃裡被沖到岸上的，但他們一直都沒有找到貨櫃的下落。從去年開始，該環保組織將這款橙色座機當成海灘廢棄物的象徵，引起當地一位農民的注意。

農民向環保組織聯繫，透露1980年代自己還年輕時，陸陸續續就有加菲貓出現在岸邊，而且自己還知道貨櫃的下落。農民隨後帶著環保人員進入一個海岸洞穴，這個海洞只有在退潮時才能進入。

在眾人搜尋之下，首先發現個裝滿橙色家用電話的箱子，滑溜溜的岩石間還散落著不少加菲貓座機，而海洞的更深處則有一個大貨櫃。目前因設備等問題，人員仍無法進入貨櫃探查還有多少加菲貓，不過Ar Viltansou表示，他們未來仍會持續清理那些沖到岸上的加菲貓。

  • 原來在一處布列塔尼海岸洞穴裡，有個落海的貨櫃被沖了進來，裡面的加菲貓座機不斷隨著海水漂流，就這樣散落在海岸上。（法新社）

    原來在一處布列塔尼海岸洞穴裡，有個落海的貨櫃被沖了進來，裡面的加菲貓座機不斷隨著海水漂流，就這樣散落在海岸上。（法新社）

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