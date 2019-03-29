30多年來總有加菲貓沖上岸 法國世紀之謎終於解開了！

2019-03-29 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國布列塔尼的海岸自1980年代以來，總是會有加菲貓造型的橙色電話座機沖到海灘上，就算清除了還會有新的出現，不知從何而來。這個謎團從20世紀延續到了21世紀，最近環保團體終於破解了加菲貓之謎！

據《BBC》報導，加菲貓家用座機於1980年代製造並銷售了數千個，當電話被接起時，加菲貓的眼睛就會睜開，在設計上頗有巧思，不少收藏家至今仍然會收購。

Ar Viltansou反廢棄物組織一直以來都懷疑海灘上的加菲貓塑膠廢棄物，是從落海的貨櫃裡被沖到岸上的，但他們一直都沒有找到貨櫃的下落。從去年開始，該環保組織將這款橙色座機當成海灘廢棄物的象徵，引起當地一位農民的注意。

農民向環保組織聯繫，透露1980年代自己還年輕時，陸陸續續就有加菲貓出現在岸邊，而且自己還知道貨櫃的下落。農民隨後帶著環保人員進入一個海岸洞穴，這個海洞只有在退潮時才能進入。

在眾人搜尋之下，首先發現個裝滿橙色家用電話的箱子，滑溜溜的岩石間還散落著不少加菲貓座機，而海洞的更深處則有一個大貨櫃。目前因設備等問題，人員仍無法進入貨櫃探查還有多少加菲貓，不過Ar Viltansou表示，他們未來仍會持續清理那些沖到岸上的加菲貓。

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