騙很大！ 28歲德女名流圈打滾 遭識破將驅逐回國

2019-03-28 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕索羅金在名人社交圈中種種奢華行為，像是私人噴射飛機旅行與豪給100美元（約台幣3000元）小費等行為，都讓人相信她是來自於德國的富二代，但她的真實身分卻是出生在俄羅斯，父親是卡車司機的窮光蛋。

綜合外媒報導，現年28歲的索羅金（Anna Sorokin）被指控在2016年與2017年間，向銀行與他人詐騙取得27萬5000美元（約台幣848萬）、偽造銀行對帳單以尋求2200萬美元（約台幣6億7864萬元）的貸款，與承諾1名友人幫忙支付摩洛哥旅行的費用，最後卻向這名友人要求支付6萬2000美元（約台幣191萬元）的費用。

檢察官麥考（Catherine McCaw）在索羅金2017年10月被逮捕時表示，「索羅金的計畫就是宣稱自己是德國富豪的繼承人，並擁有6000萬美元（約台幣18億元）的海外基金，據我們了解，她出生在俄羅斯，名下沒有任何財產。」

索羅金將在本月27日受審，無論審判結果如何，她終將被驅逐回德國，因為她的簽證已經過期了。

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