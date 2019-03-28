就他最無辜！競標玉石被坑 群組255人有254個是騙子

2019-03-28 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子今年2月加入網路上1個玉石拍賣群組，他以為自己相當幸運地連番得標，花費新台幣約32萬元購得數個A貨玉石、翡翠，不料到貨後發現全是贗品，報案後警方追查，連同男子在內的255人群組中，其餘254人全都是騙子。

綜合外媒報導，事發在中國杭州，受害者2月被加進1個名為「古之美高端拍賣平台」的微信群組，在加入前群組內已有254名成員，該群組不時會有人貼出翡翠、玉石拍賣資訊，且還上傳鑑定資料增加可信度，受害人起初只有觀看其他成員競標，但後來發現有人以低價標得不斐玉石，開始投入競標。

受害人指出，該群組內的賣家有表示，若商品到貨後買家感到不滿，就可以提出全額退費，因此他一連5度出價，被他標到1個翡翠飾品與4個玉鐲，全數金額為7萬多人民幣，到貨後送驗發現全部都是合成貨，一氣之下申請退款，不料竟被趕出群組且受到封鎖，男子轉而向警方報案。

中國警方循線追查到4名群組成立者，還連帶發現除了受害者之外的254人，均是這4名騙徒開假帳號而成，嫌犯透過多支智慧型手機，申辦許多微信帳號，接著在競標群組中假出價讓受害者信以為真，將低價劣質合成產品炒到高價，等待受害人出價後就結標，他們目前受到刑事拘留，警方要深入追查。

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