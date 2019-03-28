本月第4度大停電 委國持續全面停擺、緊張局勢增溫

2019-03-28 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂以來，緊張局勢持續升溫，該國近日遭遇3週內第4次大規模停電，目前電力仍未恢復，全國工商及學校再度停擺，原總統馬杜羅與反對派領袖瓜伊多則相互譴責，認為對方應為接連不斷的重大事故負責。

綜合外媒報導，繼本月初爆發，連續癱瘓國家7天的全國大停電後，委內瑞拉25日下午再度發生大規模停電，至今仍無法全面恢復供電，委國當局26日宣布，全國27日再度停止上班上課，以利相關人員搶修電力設備。

委國總統馬杜羅將接二連三的大規模停電，歸咎於美國政府幕後支持的反對派行動，譴責反對派襲擊國家電網，藉此煽動不滿的民眾上街暴力搶掠，意圖藉此逼他下台。

至於反對派領袖瓜伊多則維持一慣說法，認為造成這次大停電的罪魁禍首就是長年貪腐的馬杜羅政權，他強調，委國執政者長期貪瀆，讓整個國家由上到下完全崩潰，社會秩序一片混亂，而醫療與民生用品短缺的情況更加嚴峻。

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