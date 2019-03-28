電腦界諾貝爾獎 人工智慧3先驅獲圖靈獎

2019-03-28 00:05

〔中央社〕美國電腦協會27日宣布有電腦界諾貝爾獎之稱的年度圖靈獎（Turing Award）得主，獲此殊榮的是多倫多大學電腦科學教授辛頓、紐約大學教授勒昆和蒙特婁大學教授班吉歐。

圖靈獎創立於1966年，辛頓（Geoffrey Hinton）、勒昆（Yann LeCun）和班吉歐（Yoshua Bengio）因對類神經網路的研究成就獲獎，3人將共享100萬美元獎金。

過去10年來，這項巨大構想重塑了科技打造的方式，加速臉部辨識服務、語音數位助理、倉庫機器人和自駕車的發展。辛頓目前任職於谷歌（Google），勒昆在社群巨擘臉書，班吉歐則和IBM及微軟（Microsoft）有合作。

類神經網路是一種複雜的數學系統，能透過分析龐大資料，學習抽象任務。譬如透過分析數千通電話，能學習辨識言語。

這讓眾多人工智慧科技以過去不可能的速度向前邁進，電腦科學家如今能打造大多能自行學習行為的技術，而非動手將行為編進系統中。

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