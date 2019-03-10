人工智慧機器人幫忙寫新聞 報導又快又正確

2019-03-10 19:17

〔中央社〕瑞士去年11月舉行選舉時，小名Tobi的文字生成「機器人」大展身手，為媒體巨擘Tamedia生產將近4萬篇有關選舉結果的新聞，而且只花了5分鐘。

法新社報導，人工智慧軟體問世近10年來，新聞機構愈來愈廣泛使用這種程式來生產新聞、個人化配送新聞，而在某些案例中還會幫助篩選數據找出重要新聞。

根據上個月在邁阿密舉行的演算＋新聞（Computation + Journalism）會議上的文件，Tobi為Tamedia撰寫瑞士2222個市政當局的開票結果新聞，並且使用法文與德文。

「華盛頓郵報」（WP）也使用類似的自動化程式Heliograf，這讓華郵自2014年起能夠處理約500場選舉以及運動及商業的新聞。

為新聞業追蹤消費趨勢及商業模型的俄勒岡大學教授拉德克利夫（Damian Radcliffe）表示：「我們見到全球各地的新聞編輯部更能接受人工智慧的潛力，或者是說機器人新聞（robo-journalism）。」

他說：「這些系統既快速又準確，可以支援較小規模的新聞編輯部與面臨時間壓力的記者。」

新聞機構表示，這些機器人並非要取代人類記者或編輯，而是讓他們能從報導運動賽事結果及企業利潤等單調乏味的任務解放。

華郵的策略計畫主任吉伯特（Jeremy Gilbert）表示，Heliograf是開發來幫助報紙編輯團隊的工具。他告訴法新社︰「華郵擁有了不起的記者與編輯團隊，我們並不想取代他們。」

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