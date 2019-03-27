只准信習大大？ 中國正式取締北京「守望教會」

2019-03-27 09:21

〔編譯陳成良／綜合北報導〕堅持無神論的中國共產黨，除了扶持對台統戰的特定宮廟外，對當局不允許的宗教活動，打壓向來不手軟。最新遭殃的是不被官方承認的知名基督新教教會「守望教會」。

《自由亞洲電台》26日報導，這是繼北京錫安教會之後，又一個大型教會被取締，目前北京具規模家庭教會已全被取締。

守望教會發布的告會眾書稱，3月23日13點50分左右，該教會位於北京中關村長遠大廈所租用的會堂內進行2019年度聖經學習課程。海澱公安分局的一位警官帶領約20幾位公安察和協警，進入他們教會，責令停止聚會。

其後，海澱區民政部門和宗教部門的官員向該教會信徒宣讀一份「取締決定書」。接著，該教會多個聚會場所同步遭查封，信徒被帶走調查，教會用品被扣押。

當晚九點，大部分被調查的信徒獲准回家，卻發現他們的聚會場所大門已被換鎖，信徒無法進入。《自由亞洲電台》記者致電北京市朝陽海澱區民政局和民宗局，但都無人接聽。

北京守望教會由金天明牧師夫婦在上世紀90年代創立，是當時中國迅速發展的城市家庭教會中，較具代表性的教會。信徒們聚會地點位於北京中關村一帶，早期信徒主要以學者及知識分子為主，至今發展到擁有數千名信徒。

該教會於2006至2007年原想以家庭教會名義註冊，然而遭到政府拒絕。及至2011年4月，由於聚會點被取締，信徒們只能於海淀區公園舉行戶外崇拜。多年來，該教會信徒因參加戶外敬拜，被處以行政拘留，而前主任牧師金天明更已遭軟禁7年之久，教會房產還遭到開發商侵占。

中國去年2月1日生效的新《宗教事務條例》授予基層官員更多權限，可以隨時阻撓或取締家庭教會。河南省於去年開始強拆十字架，據信也是因地方官員為迎合北京的期待所採取的行動。

河南一位信徒披露，去年有眾多十字架被強拆，數目相當驚人：「我們河南很多地方都在拆十字架，到2018年底，基本上拆得差不多了。按照統計可能有七千多座教堂，拆十字架的可能有六千多座教堂。」

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