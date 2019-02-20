中國關押教徒 家屬求助「外國人」卻被公安恐嚇...

2019-02-20 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都秋雨聖約教會長老蘇炳森等人，去年12月被刑事拘留，並各別被控尋釁滋事、非法經營為由關押。有媒體報導，其家屬徐苗庄等人疑因上週四求助德國駐成都的外交人員，隔天傍晚被派出所公安帶走，直至上週六凌晨才獲釋。

綜合媒體報導，蘇炳森、覃德富、戴志超與李曉風的家屬，徐苗庄、肖紅柳、陸靈芝及沈冰，15日晚間7時左右突遭成都市建設路派出所帶走。一名不願具名的知情人士透露，他們是以『「已經被取締的非法組織」的名義，繼續活動』被傳喚。

報導指出，該名人士也表示，辦案人員盤問的內容，主要是針對前一天下午，這些人去德國領事館的情況，並指過程中警方用「各種各樣的威逼利誘」，強迫其供出細節，諸如為何要去、誰助其聯繫居中牽線、有誰去與見了誰，會面內容，及有無接受物質幫助等。

報導引述，傳喚期間公安還似口出惡言，威脅信徒不得再跟外國人接觸、不准接受媒體採訪。經7小時後，16日凌晨徐、肖、陸、沈等人，在被派出所再三警告下，終於被獲准釋放得以返家。

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