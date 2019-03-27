阿爾及利亞軍方說話了 要貪腐戀棧老總統下台

2019-03-27 03:04

〔中央社〕在阿爾及利亞民眾一個月來反總統包特夫里卡的大規模示威後，軍事首長薩拉今天要求啟動憲法程序，宣告包特夫里卡不適合繼續擔任總統。

薩拉（Ahmed Gaed Salah）在向軍官的演說中，呼籲採取一致立場，化解這項危機。兩家阿爾及利亞民營電視台轉播這項演說。

薩拉表示，這項解決方案是根據憲法第102條。這條條款在某些情況下適用，包括健康情況日益惡化。82歲的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）自2013年中風後，很少公開露面。

包特夫里卡自1999年當選總統以來一直在位。

民營電視台El Bilad TV報導，憲法委員會已召開特別會議。

下個正式步驟是憲法委員會正式宣布包特夫里卡不適任，不過這個決定需要國會上下議院2/3多數議員批准。

根據憲法第102條，國會上院議長班沙勒（Abdelkader Bensalah）將擔任看守總統至少45天。

軍方在阿爾及利亞握有大權，對包特夫里卡的未來至關重要，此前一直避免直接干預。

在示威民眾的壓力下，包特夫里卡11日宣布放棄角逐第5個任期，並一併取消即將到來的選舉。

不過這未能化解民怨，因為他未辭去國家元首職務，並表示在施行新憲法前，他將留任，實際上延長他目前的任期。

數以千計民眾今天稍早再度返回首都阿爾及爾街頭，要求包特夫里卡辭職。

抗議群眾指責包特夫里卡貪腐及壟斷權力，其中很多是苦於失業、擔心未來前途的年輕人，他們不僅想要換掉包特夫里卡，還希望國家制度有根本上的改變。

根據分析，2004年左右，石油價格高漲，經濟大幅依賴烴資源出口的阿爾及利亞從中獲益，包特夫里卡的政府得以從事各項社會建設；但2014年石油價格暴跌，政府開始撙節，加上通貨膨脹、年輕人失業率攀高、人才流向國外，社會漸被不安氣氛籠罩；此外，政府、商界傳出貪腐情節，人民對現況越來越不滿。

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