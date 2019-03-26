嚇人！強國美學 上海街道招牌改走「靈堂風格」

2019-03-26 12:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國上海靜安區常德路街道一整條店舖招牌，最近進行改造，整改過後，招牌卻由以往色彩繽紛，被強制換成統一的黑底白字。有人拍下照片上傳網路，引來網友紛紛吐槽，這走的是「靈堂風」、「充滿清明節氣氛」、「可改為古墓街成為新景點」，還有人狂酸「上街如上墳，購物如奔喪」。

有路人表示：這顏色搭配也太嚇人了，夏天在這裡逛街都不用開冷氣了。不過網友「藍天鵝」則是比較各國街道設計後，直呼毫無疑問，上海常德路最美！

他發文狂讚：「走在路上，你甚至會對整個人生進行反思。深層次的精緻黑色搭配純凈的白色，黑與白的搭配盡顯設計感。」

「再配上道路中的花束，寓意雋永，招牌就讓人瞬間感覺到人的一生是多麼的短暫，可謂栩栩如生，惟妙惟肖，讓人看著看著就留下了感動的淚水。完美的招牌設計是需要靈魂的，美到深處說的就是這種感覺。」

他反諷說，這才是真招牌設計的頂級境界，不說鬼斧神工也入木三分。

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