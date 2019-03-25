警告歐盟別限制出口棕櫚油 馬哈地：否則改買中國製戰機

2019-03-25 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日歐盟的報告指出，東南亞棕櫚油園破壞熱帶雨林和野生動物的棲地。馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）24日表示，如果歐盟繼續對棕櫚油有意見甚至因此採取行動限制出口，將不排除轉向中國購買戰鬥機。

綜合外媒報導，據歐盟近日公布的資料，棕櫚油在種植的過程中會危害生態，建議從生物燃料中逐漸淘汰。馬來西亞是僅次於印尼的全球第二大棕櫚油生產國，因此表達強烈抗議，認為歐盟在歧視、汙衊棕櫚油，目的是為了保護美國的大豆油。

馬哈地表示，任何歐盟對棕櫚油的限制措施，都可能嚴重傷害印尼和馬來西亞的農民。他剛結束巴基斯坦的訪問，巴基斯坦閱兵典禮時展示了中國製的戰鬥機，他不覺得比西方的差，倘若歐盟真的制裁大馬的棕櫚油，他們會考慮購買中國的戰鬥機，放棄法國的飆風（Rafale）戰機和颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。

《法新社》認為，這是馬哈地目前為止對歐盟態度最強硬的一次；不過馬哈地仍強調，他並非向歐盟宣戰，畢竟很多國家都是大馬重要的盟友。

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