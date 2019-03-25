捐八成薪救貧童 他獲得全球教師獎

2019-03-25 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕方濟會（Ordine francescano）成員塔比其（Peter Tabichi）是一位來自肯亞農村的科學老師，為了幫助貧困學生，他捐出大部分的薪水。塔比其在24日獲得2019年「瓦基（Varkey）基金會全球教師獎」，並抱回獎金100萬美元（約新台幣3089萬元）。

綜合外媒報導，36歲的塔比其在肯亞裂谷偏遠地區一所設備簡陋，且人滿為患的中學擔任科學教師，他捐出自己八成的收入，幫助貧困的學生，讓他們能夠負擔得起制服和書籍。24日他獲得「瓦基基金會全球教師獎」，擊敗來自179個國家的1萬個提名。該獎項在杜拜舉行頒獎典禮，旨在表彰專業方面貢獻傑出的教師。

其任職的學校超過90％的學生來自貧困家庭，近三分之一是孤兒和單親。藥物濫用、少女懷孕、輟學、早婚和自殺都是常見的現象。長年乾旱與飢荒的影響，大部分的學生必須在惡劣的道路上，行走7公里才能到達學校。

儘管學校的資源受到嚴重限制，學生與教師的比例為58：1，只有一台連接不佳的電腦可以使用，塔比其還是帶領學生獲得國內外科學競賽的榮譽，其中包括英國皇家化學學會的獎項。

塔比其與同事試著讓當地社區了解教育的價值，探訪那些有輟學風險的家庭，並試圖改變希望自己女兒在很小的時候就結婚的家庭思想，鼓勵他們讓女孩在學校學習。

塔比其受獎時表示，在非洲的每一天，我們都翻開新頁和新篇章，這個獎並不屬於我，我會站在這裡，全歸功於我的學生取得的成就。非洲的年輕人將不再受到輕視的阻礙，非洲將培養科學家、工程師、企業家，他們的名字將在世界的每個角落出名，尤其是女性。

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