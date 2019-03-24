追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 21:25

〔中央社〕1960年負責前往阿根廷逮捕前納粹首腦艾克曼（Adolf Eichmann）的前以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）資深幹員艾坦（Rafi Eitan）今天辭世，享壽92歲。

以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）說：「我們失去了一位勇敢的鬥士。他對以色列安全的貢獻將為後世所傳頌。」

以色列媒體報導，艾坦在特拉維夫（Tel Aviv）送醫治療，隨後與世長辭。

在以色列情報機構成立初期，艾坦扮演關鍵角色。

1960年，他奉命主持摩薩德一項行動，在阿根廷逮捕前納粹高官、猶太人大屠殺關鍵人物艾克曼，當時艾克曼已隱匿身分在阿根廷生活了一段時間。

艾克曼後來被摩薩德行動小組綁架、秘密送往以色列接受審判，並以危害人類罪等罪名遭起訴，最終被判有罪並處以絞刑。

根據以色列外交部的資料，艾坦也參與策畫和執行1981年的「巴比倫行動」（又稱歌劇院行動或Ofra行動），其目標是摧毀伊拉克首都巴格達附近的奧斯拉克（Osirak）核反應爐。

艾坦隨後獲任命為科學關係局（Bureau of Scientific Relations）局長，此組織一樣是情報機構，但在1980年代中被迫解散，因為一名美國海軍情報分析人員波拉德（Jonathan Pollard）1985年被控為以色列從事間諜工作而遭逮捕，引發國際醜聞。

艾坦曾為中間政黨吉爾黨（Gil Party）領導人，並於2006年獲選，擔任3年的國會議員，也曾擔任該國的年長公民部（2015年改稱為「社會平等部」）部長。

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