11位部長要她走人！ 英國首相梅伊恐被逼宮

2019-03-24 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕曾誓言帶領英國脫歐的首相梅伊（Theresa Mary May），3年來反對聲浪不斷，迫使她持續向歐盟申請延後脫歐。現在更傳出英國內閣中有11位大臣希望她自己辭職，否則將在近日逼宮梅伊。

綜合外媒報導，英國首相梅伊正面臨一場前所未有的政治風暴。英國內閣正在醞釀一場政變，試圖拉下梅伊並由她的代理人、內閣辦公室大臣李登頓（David Lidington）上位。於此同時，倫敦市中心正在進行一場百萬人的反脫歐遊行。

英國《星期日泰晤士報》指出，在一連串秘密私人電話後，多位內閣部長都同意首相梅伊必須宣布「她即將下台」。同時警告她已經成為一個「有害且不穩定」的人，她的決策已經「出了毛病」。

著名作者、《星期日泰晤士報》記者Tim Shipman表示「一場全面性的政變正在醞釀」，並引述一位匿名內閣大臣的言論稱「梅伊的末日即將到來，她必須在10天內走人」。

英國首相梅伊（Theresa Mary May）正面臨一場前所未有的政治風暴。（美聯社）

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