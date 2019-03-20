英國向歐盟請求延後脫歐 梅伊：從3/29改到6/30

2019-03-20 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐混戰持續，首相梅伊（Theresa May）今（20）日正式向歐洲理事會主圖斯克（Donald Tusk）提出請求，希望歐盟延後英國脫歐期限，延到6月30日。

綜合外媒報導，英國原定在3月29日脫離歐盟，但在國會2度否決梅伊與歐盟達成的脫歐協議後，梅伊已致信圖斯克，尋求延後脫歐期限到6月30日，她打算第3次嘗試讓國會批准脫歐協議。

梅伊今日告訴國會，「作為總理，我不準備把脫歐期限拖延到6月30日以後」。她說國會議員「沉迷於歐洲太久了」，而她想避免英國得參加歐洲議會選舉。

梅伊週四將參加在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會，與歐盟成員國領導人討論延期問題，延後脫歐需要歐盟27個成員國領導人同意。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）稍早表示，本週的峰會不太可能就延後脫歐做出決定，歐盟國家領導人可能不得不在下週再次開會。

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