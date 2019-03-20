英脫歐「議」波三折 恐延1年

2019-03-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國下議院十二日第二度否決內閣與歐盟談兩年才達成的英國脫歐協議草案，首相梅伊眼見英國「退出歐盟法案」設定的廿九日晚間十一時脫歐大限即將到期，原計畫廿日前第三度提案闖關。但英國下議院議長貝爾考十八日下午突然搬出擁有四一五年歷史，但逾百年不曾動用的議事規則反制，直指下議院無法針對「基本上相同」的議案進行表決，英國脫歐進程恐因此延後一年半載並添變數。

貝爾考提出的議事規則源於一六○四年，英國國會議長上回動用已是一九一二年，最初目的乃確保議會時間、精力謹慎運用。至於一月曾否決的脫歐協議草案，為何十二日得以再度表決，貝爾考表示，第二案可見「大量法律異動」；梅伊政府第三次提案若符合此標準，他也願在本會期舉行第三次「有意義的投票」。

然而，英國官員指責試圖阻礙脫歐進程的貝爾考玩得太過火，目的是與歐盟繼續打交道、尋求更溫和的「軟脫歐」，並由國會掌握脫歐進程，此舉也讓主張再度公民投票的反脫歐人士有了可乘之機。不過，貝爾考引述的議事規則係針對同一會期，支持脫歐的保守黨下議會院議員芮斯︱莫格正尋求休會後再啟新會期的可能性，惟梅伊須請求英國女王儘快動用休會權才能成事。

然而，貝爾考使出這招的確極具殺傷力，未獲「事前預警」的梅伊政府備受震撼，深知不易與歐盟在廿九日之前再談出「根本性不同」的脫歐協議草案，英國下議院整體意向也難有突破性改變，設法於廿一日歐盟峰會請求延長英國的歐盟會籍就成了當務之急。英國《太陽報》報導，梅伊正致函歐洲理事會主席圖斯克，正式請求將英國脫歐時限延長九至十二個月。

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