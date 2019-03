2019-03-24 10:44

〔即時新聞/綜合報導〕當地時間23日下午,倫敦著名景點大笨鐘旁的國會廣場周遭,出現近百萬人示威遊行,訴求英國政府重新舉行脫歐公投,試圖擋下逼近眼前的脫歐。

根據《BBC》報導,這場遊行被稱為「將權利還給人民」(Put It To The People),活動領導者稱,遊行已有近百萬人參與,且開始後5小時都還一直有民眾湧入國會廣場周遭。如果數字屬實,這將是英國自2003年全球反戰行動後的最大遊行。

遊行現場發言人之一,英國工黨副領袖Tom Watson則對首相梅伊(Theresa Mary May)喊話,「妳正在讓國家陷入混亂,請讓人民掌控局勢」。

另外,網路上一項要求英國政府及議會停止脫歐的請願行動,至截稿前已經收到478萬英國公民連署。

