物品忘在旅館也能找回！ 日本「聯絡寄送」服務興起

2019-03-24 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本的旅遊業發達，隨著越來越多旅客訪日，業者遇到的問題也層出不窮。當旅客將物品遺忘在旅館內時，業者都必須幫忙保管3個月，甚至聯絡房客幫忙寄回。這促使一種新興的「聯絡寄送」物流服務誕生。

根據《共同社》報導，旅客將物品遺忘在旅館中，時常為旅館業者帶來許多麻煩。因為就算是垃圾，只要沒有丟在垃圾桶內，業者都必須幫忙保管3個月，也必須聯繫房客幫忙寄回。根據東京的JR九州Blossom新宿酒店經理原口恆人表示：「有時房客不接電話，郵件也不回覆。相互聯絡是很大的負擔。」除此之外，寄送國際郵件不像國內寄件一樣可以使用貨到付款，許多如酒精濃度較高的化妝品也都無法寄送。

因此，大阪的物流公司「OSS」於2017年推出聯絡顧客並寄送物品的服務。「OSS」去年業務量約為2000件，來自旅館的委託逐漸增多。寄送目的地以韓國和中國為主，寄送物品主要是服飾、手機、眼鏡等日常用品，其中也有如假牙、國際滑雪比賽的金牌等五花八門的物品。

「OSS」也曾替為了趕飛機直接回國，把行李箱忘在旅館的旅客提供寄送服務。由於服務貼心，「OSS」在物品寄達後還曾收過對方「一定會再來日本」的感謝郵件。

「OSS」社長荒本修一表示：「如果能讓外國人知道遺忘的物品一定能送回，應該會有助於提高日本旅遊業的信譽」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/