日本Google地圖被發現「劣化」 山路消失、鐵道穿過湖

2019-03-23 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本網友自21日晚間起，陸續傳出國內Google Maps部分地區的地圖資訊錯誤或消失等狀況，有人眼尖發現，地圖版權資訊上的日本圖資供應商「ZENRIN」文字已消失，改成Google自己的圖資，讓外界質疑雙方合約已解除。

綜合日媒報導，最近有網友發現，日本Google Maps「劣化了」，部分地區發生道路和公車站牌消失、建築物情報過時、道路名稱和地形錯誤的問題，其中包括原有的山路消失、鐵路線突然彎到湖裡等等。

對此，日本Google向用戶致歉，表示他們正在盡快重新調整地圖內容。不過，無論是Google或ZENRIN，都未正面回答關於雙方是否解約的問題。

台灣不少臉書粉絲團也發文提醒，雖然Google Maps上的日本著名大城市、地點資訊還是找得到，不過在Google全面解決圖資問題前，民眾旅日時還是需多加留意，或者改用Yahoo! MAP等其他地圖App。

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