民調：4成英國成年人對脫歐感到憂慮、氣憤

2019-03-22 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐問題遲遲未能解決，引起國際關注，一項最新公布的英國民意調查結果顯示，大約4成的英國成年人在過去的一年內因為脫歐而產生無力感、憤怒或憂慮。

《法新社》報導，英國慈善組織「精神健康基金會」委託民調機構「輿觀」（YouGov）於今年3月12日至13日訪問1823名英國成年人，以研究英國即將脫離歐盟對英國人民的情緒、睡眠和人際關係所造成的影響。

調查發現，英國脫歐讓43%的受訪者有無力感，39%的受訪者覺得憤怒，38%的受訪者感到憂慮，另有約26%的英國受訪者表示，在過去一年間，他們對脫歐並無產生任何特別的感覺。

另外，有17%的受訪者表示，英國脫歐給他們帶來「高度壓力」，12%的人表示，英國脫歐造成他們的睡眠問題，另有9%的人表示，英國脫歐讓他們感到充滿希望，還有3%的人感到快樂，2%的人表示充滿信心。

英國在2016年舉行脫歐公投時，有52%的贊成脫歐，48%的人反對。精神健康基金會執行長羅蘭（Mark Rowland）表示，這次的民調顯示，支持留歐者的憂慮程度是主張脫歐者的3倍，「但如果是關於無力感，留歐和脫歐者之間的差別並不大」。

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