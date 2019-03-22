歐盟27國激辯7小時後通過 延後英國脫歐期限至5月22日

2019-03-22 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟包括英國在內的28國領導人在當地時間21日齊聚在布魯塞爾舉行峰會，就英國脫歐議題進行7小時的激烈討論，歐盟同意如果下週英國國會批准梅伊的脫歐協議，英國脫歐期限可延長到5月22日，但如果未通過，英國必須在4月12日以前說明未來的決定方向。

綜合媒體報導，距離英國預定脫離歐盟期限僅剩下8天之際，英國首相梅伊（Theresa May）邀請歐盟成員國領導人到比利時布魯塞爾召開峰會商討，希望將脫歐期限延長至6月30日。峰會從當地時間21日下午4時開始，原訂歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）會在晚間7時召開記者會公布結果，但卻延遲5小時之久，直到午夜11時40分才召開，顯示峰會內討論狀況激烈。

經過7小時的激烈討論，除了英國之外的27國領導人為延長脫歐期限設下2種情境，如國英國下議院下週通過梅伊的脫歐協議，英國脫歐期限將被延長到5月22日；如果脫歐協議被下議院否決，英國必須要在4月12日之前決定是否組織歐洲議會選舉，英國必須說明未來前景。英國首相梅伊已經接受了這項歐盟的方案。

圖斯克在記者會上表示，直到4月12日以前，所有選項都將保持開放，英國政府仍然可以決定脫歐、不脫歐、延長期限，或撤銷里斯本條約第50條之間做出選擇。梅伊說，她不會取消英國脫歐或尋求長期拖延，她還堅稱下週可以達成脫歐協議。

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