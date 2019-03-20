老兵不死 只是淪為中國貪腐政府的「提款機」

2019-03-20 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕去年中國各地頻頻發生老兵集體抗議事件，當局屢屢祭出暴力鎮壓等手段，強行壓制維權聲音。有外媒揭露這些愛國老兵背後「被失業」、「被盜用身分」、「被毆打」等悲慘遭遇，直指中國政府上下的貪腐習氣是導致此現象的罪魁禍首。

長期關注中國打壓人權議題的《寒冬》雜誌刊文指出，去年中國境內有多起老兵集體維權事件，且強度不斷升級，其中以10月發生的抗議事件人數最眾，數千名老兵聚集山東省平度市，為此前遭警方毆打的老兵抗議。當地警方隨後封鎖該市，出動鎮暴裝備等全副武裝進行壓制，現場又有多名老兵遭警方暴力相向，被打到重傷送醫。

《寒冬》指出，老兵集體抗議事件層出不窮，原因不僅是此前外界所稱「欠薪」與「撫恤金服力缺失」等問題，有更多老兵表示「被失業、被盜用身分」，質疑政府未兌現此前退伍後安置工作的承諾。

據稱，中共解放軍軍人退役後，通常都會被安排在國營企業工作，但有越來越多人反映，本來應安排給老兵的工作卻被他人冒名頂替，而受害人欲查證時，又受到當局層層攔阻，甚至出動暴力壓制、打傷。

許多老兵退伍後，欲至當地政府申請安排工作，卻都被一句「檔案遺失」打槍，但很多人後來發現，有他人利用自己的退伍證件獲得工作，甚至有一證多用的情況發生，反而擁有真實老兵身分的他們卻無法在原本應屬於自己的工作崗位上班。

《寒冬》分析稱，由於老兵證號並無法輕易取得，必須先由相關部門的官員違法獲取檔案後，才得以藉此牟利，由於背後利益相當龐大，政府部門的共犯結構異常穩固，最終形成一個集體剝削、侵占老兵權益的龐大利益共同體。

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