東京福祉大學留學生失蹤人口擴大！ 約1400下人落不明

2019-03-20 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕扯！日本東京福祉大學近年來廣收外國留學生，大多來自中國、越南、尼泊爾等地，日前卻爆出有743名外籍學子下落不明，當局進一步調查後，赫然發現無法掌握行蹤的竟高達1400多人。

據《產經新聞》報導，東京福祉大學從平成28年（2016年）至平成30年（2018年）的近3年內，共有1441名留學生遭到開除學籍，這些人絕大多數如今都處於失蹤狀態。

若從各年人數來看，2016年的1150名留學生裡有260人被開除學籍、2017年的1890人中則有493人被開除學籍、2018年的2627名留學生則是688人遭開除學籍。

目前掌管日本大學事務的文部科學省，已掌握11名下落不明留學生的行蹤。文部科學省也勒令全國各大學每個月上交留學生的就讀狀況，並提供「退學」、「開除學籍」、「去向不明」等資訊，基本上只要3個月都沒有在學校活動，就要將該名留學生記載為「去向不明」。

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