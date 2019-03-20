白人出車禍 黑人主播想救卻被罵「猴子」、暴打暈倒

南非新聞主播Samora Mangesi公開自己的傷勢。（圖擷取自Twitter）

2019-03-20 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕南非種族歧視嚴重，約翰尼斯堡一名黑人新聞主播和朋友在路人遇見交通意外，好心伸出援手，沒想到，車上5名白人青年竟然大罵他們是「猴子」，還被暴打到暈倒，這名主播本來想息事寧人，後來還是覺得黑人受歧視嚴重，報警處理。

綜合媒體報導，這名挨打的男子是26歲的文加斯（Samora Mangesi），是南非廣播公司（SABC）的主播與電台主持人，他在Twitter上指出，他在本月9日凌晨，在約翰尼斯堡西蘭德區附近，見到有車輛翻側，已逃出4名乘客、1人被困車內，他好心的向前詢問，是否需要幫助，沒想到對方是大罵他「「猴子，滾開！」，他身邊兩名同行女子也被罵「黑婊子」，他反口爭論，卻被對方從後襲擊暈倒。

據描述，文加斯在倒地之後，還被人用腳猛踢，導致他左半身充滿瘀傷，而他的朋友也被那群白人用貨車撞，但受到醫護人員的制止，不過，他表示，他不清楚後來的情況。

文加斯清醒時已在醫院，據診斷，文加斯的面部受傷，口腔內部被割傷，左半身多處瘀傷。

On Friday night I was the victim of a racially motivated attack. After stopping to check on a group of young white people whose car had overturned, they called my friends & I Monkeys. When we engaged them on why we were being called such, they beat me up until I was unconscious. pic.twitter.com/E9DOGpPacJ — SAMORA （@Samora_Mangesi） 2019年3月13日

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