白人出車禍 黑人主播想救卻被罵「猴子」、暴打暈倒

〔即時新聞/綜合報導〕南非種族歧視嚴重,約翰尼斯堡一名黑人新聞主播和朋友在路人遇見交通意外,好心伸出援手,沒想到,車上5名白人青年竟然大罵他們是「猴子」,還被暴打到暈倒,這名主播本來想息事寧人,後來還是覺得黑人受歧視嚴重,報警處理。

綜合媒體報導,這名挨打的男子是26歲的文加斯(Samora Mangesi),是南非廣播公司(SABC)的主播與電台主持人,他在Twitter上指出,他在本月9日凌晨,在約翰尼斯堡西蘭德區附近,見到有車輛翻側,已逃出4名乘客、1人被困車內,他好心的向前詢問,是否需要幫助,沒想到對方是大罵他「「猴子,滾開!」,他身邊兩名同行女子也被罵「黑婊子」,他反口爭論,卻被對方從後襲擊暈倒。

據描述,文加斯在倒地之後,還被人用腳猛踢,導致他左半身充滿瘀傷,而他的朋友也被那群白人用貨車撞,但受到醫護人員的制止,不過,他表示,他不清楚後來的情況。

文加斯清醒時已在醫院,據診斷,文加斯的面部受傷,口腔內部被割傷,左半身多處瘀傷。

