搭火車受困4小時 南非總統嗆：不改善「吃不完兜著走」

2019-03-18 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕南非鐵路系統安全一直飽受詬病，近年來事故頻發，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天（18日）要搭火車到首都普利托利亞開會，原先只要花45分鐘，最後卻和其他乘客被困在車中長達4小時。抵達目的地後，他表示，如果南非客運鐵路局（Prasa）再不改善這種情況，「就吃不完兜著走」。

綜合外媒報導，拉瑪佛沙原先要參加執政黨非洲民族議會（ANC）的高層會議，卻因為列車臨時停駛而嚴重耽誤行程。事發後，Prasa發言人解釋，拉瑪佛沙搭乘的班次之所以延誤，是因為另一班火車的駕駛員不斷被扔石頭，不得已才停下來，間接影響到其他班次，他還抱怨：「那些暴徒持續攻擊我們的鐵路基礎設施。」

報導指出，當時南非豪登省總理、其他ANC與會成員，以及總統護衛小組都被困在列車上。

拉瑪佛沙表示，對此事完全無法接受，不只強烈要求Prasa採取措施改善，還打算要請交通部長直接干預鐵路問題，「我很高興我在現場親眼看見這些問題，我們得設法解決。」

拉瑪佛沙提到，列車上有一些人是學生，一些人則是求職者，如果鐵路問題繼續層出不窮，「總有一天真的會摧毀他們搭乘大眾交通工具的熱情。」

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