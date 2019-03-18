機師與塔台對話曝光！衣航、獅航空難「明顯相似」

2019-03-18 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空1架波音737 MAX8客機10日起飛不久墜毀，是繼去年10月底印尼獅航墜海，同型客機半年內發生第二起空難，引發各界質疑飛機本身是否有瑕疵，國際也紛紛停飛該型客機，衣索比亞當局指出，黑盒子數據顯示，這兩起空難有「明顯相似之處」。

綜合媒體報導，衣航波音737 MAX8墜毀前，塔台與飛行員對話曝光，1名已聽取過錄音的人士表示，這架波音737 MAX8在起飛後出現「異常超速」的情況，一度飆到400節（時速740公里），達正常速度的2倍，飛行員立刻向塔台表示，飛機出現控制問題，要求爬升至14000英呎高空。

隨後飛行員直接打斷塔台與其他飛機的對話，向塔台喊話要求要求返航，語氣相當驚恐，塔台立刻允許客機右轉返航，但過了1分鐘後，飛機就在雷達上消失了。

衣索比亞當局收到黑盒子後，衣國運輸部長摩吉斯（Dagmawit Moges）透露，從黑盒子數據顯示，這起空難與去年10月印尼獅航空難有著「明顯相似處」，他表示：「我們會在三到四天後讓你們知道更多（資訊）。」

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