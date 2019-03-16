波音MAX 至少要停飛到5月

2019-03-16

衣航最後通訊 一起飛就出事

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）十三日指出，波音737 MAX8與9將持續禁飛至少到今年五月，待該型客機進行軟體更新與完成測試及裝設後才能放行；在此同時，紐約時報披露本月十日墜毀的衣索比亞航空ET302航班機長與航管人員的對話，顯示飛機異常下上擺動達數百英尺，機長驚恐呼叫要求返航，隨後就從雷達幕上消失。

美國聯邦眾議院運輸與基礎建設委員會委員拉森表示，軟體更新耗時數週，將之裝設到所有的737 MAX系列飛機上，至少已進入四月。波音在去年十月底印尼獅航一架737 MAX客機墜毀後，便進行軟體修復；由於獅航與衣航空難有諸多類似，外界盛傳，空難原因可能與737 MAX的軟體問題有關。

除了軟體問題，FAA下令停飛，還與在衣航殘骸中發現的螺絲裝置有關。彭博引述不具名消息人士表示，這個螺絲狀設備，就是用來固定機頭升降的配平片的千斤頂螺絲；初步檢查顯示，該螺絲處在將機頭往下拉的位置，顯然是故障。

此外，紐時披露，墜毀的衣航幾乎是在一從阿迪斯阿貝巴機場起飛就出問題，機長在起飛三分鐘後，就因失速而驚慌地向塔台要求允許返航；儘管航管人員緊急把兩架即將飛抵的飛機轉往他處，但為時已晚，雙方通話在起飛五分鐘後便戛然告終。航管人員還看到這架客機曾上下擺動數百英尺，移動異常快速，顯示的確出了狀況。

本月十日墜毀的衣索比亞航空波音737 MAX客機的飛行紀錄器，已送抵法國民航安全調查與分析局進行判讀。圖為法方提供的黑盒子照片。（歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/