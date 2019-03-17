空難確認遺骸身分要半年 衣索比亞先發1公斤焦土下葬

2019-03-17 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕伊索比亞航空一架波音737 MAX8客機10日在起飛3分鐘後墜毀，機上157人全數罹難，由於確認遺骸身分恐耗時6個月，官方向罹難者家屬發放一公斤墜機現場的焦土，方便家屬及早安葬死者。

綜合外媒報導，衣索比亞運輸部長摩吉斯（Dagmawit Moges）週六（16日）表示， 「鑑定過程的準備工作已經開始，我們將確保盡快開始驗屍」。但由於屍塊體積較小，可能需要耗時6個月才能完成確認遺骸身分的工作。

衣國政府正向罹難者家屬提供一公斤失事地點的焦土，方便穆斯林家庭等能盡快安葬死者。一名家屬說：「因為當局無法分辨遺體或殘骸身份交還家人，所以分發焦土。我們不會罷休，直至我們取回親人真實的遺體或部份遺體。」

衣國首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）週日舉行大規模追悼儀式，現在排列十多個空棺，一旁的家屬撫棺痛哭。

衣國政府也呼籲家屬可在阿迪斯阿貝巴或衣索比亞航空的任何海外辦事處提供DNA樣本。另外，當局將在2週內發出死亡證明書。墜機事故的受害者來自35個國家。

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