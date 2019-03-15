禁波音737MAX 美日俄逾70國停飛

2019-03-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕五個月內接連發生兩起空難的波音737 MAX系列客機遭禁飛已成為全球共識，遲遲未宣布禁飛的美國終於在十三日改變立場，以有新證據顯示稍早的衣索比亞航空墜機與去年十月印尼獅航空難多所類似為由，宣布禁飛737 MAX，日本與俄羅斯等國也在十四日跟進。在此同時，墜毀的衣航737 MAX客機的兩具黑盒子，十四日已送抵法國飛安調查單位進行分析。

截至目前為止，全球有超過七十國對737 MAX下達禁飛令。在國內外壓力下，美國總統川普十三日以安全為首要考量為由，終於同意下令禁飛。

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）代理署長艾威爾表示，衣航墜毀客機的航班軌跡與獅航空難非常相近，足以令美國下令禁飛737 MAX8與737 MAX9。波音總裁米倫伯格表示，支持美國出於謹慎行事所作出的禁飛決定，但仍堅稱對737 MAX系列客機有「充分信心」，該公司也會持續與調查單位合作，以了解衣航與獅航空難原因。波音股價在美國宣布禁飛後立即下跌三％，稍後反彈，十三日收盤時甚至小漲，但十四日開盤又下挫。該公司市值自十日衣航墜機後已下跌約十％，市值蒸發超過二○○億美元。挪威航空公司表示，打算因禁飛損失向波音公司求償。

除了美國，包括亞洲的日本、歐洲的俄羅斯、北美的加拿大、非洲的突尼西亞與奈及利亞，以及諸多拉丁美洲國家皆於近日宣布禁飛737 MAX進入該國領空，不少航空公司也主動停飛737 MAX；此外，嘉魯達印尼航空與羅馬尼亞藍色航空十四日分別表示，會重新考慮波音737 MAX採購案。MAX系列是波音最暢銷的機型，然因機型新穎以致目前服勤數量不多，全球總數不到五百架；ＦＡＡ數據顯示，美國有七十四架，全球三八七架，分屬五十九家航空公司。

衣航空難調查方面，衣索比亞當局為避免調查受到不當影響，決定把失事班機的黑盒子，也就是飛行資料記錄器與座艙通話記錄器送交法國的飛安調查單位ＢＥＡ進行分析，美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）也可能派人加入。預估ＢＥＡ將花數天時間公布初步報告，完整報告恐需費時數月。

日前墜毀的衣索比亞航空的波音737 MAX客機的黑盒子，十四日已送抵法國的飛安調查單位ＢＥＡ進行分析。 （美聯社）

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