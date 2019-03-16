英國紅鼻子日星光閃耀 「奇異博士」泡冷水募款

2019-03-16 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕紅鼻子日（Red Nose Day）是英國歷史最悠久的慈善節日，每兩年舉行一次，今年的節日時間在3月15號，英國眾多知名喜劇演員拿出壓箱底的絕活，在BBC ONE的直播節目中進行表演，他們口號是「為募款做點好笑的事」。

綜合媒體報導，今年的紅鼻子日備受矚目的是「奇異博士」（Doctor Strange）男星班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）他昨日戴上搞笑的紅鼻子造型，在10度的低溫下與慈善組織人士參德（Zander Wollcombe）等人於倫敦冷水中游泳籌款。然而，英國男神碧咸（David Beckham）也與名嘴詹姆斯（James Corden）拍攝搞笑「hehe」短片協助募款。

由喜劇編劇理查德柯蒂斯（Richard Curtis）和喜劇演員萊尼亨利（Lenny Henry）於1985年創立的「喜劇救濟（Comic Relief）」，已經邁入第34個年頭。在這個節日裡，英國透過喜劇表演來募款，幫助英國和非洲的貧困者與社會弱勢群體。不只是明星，連一般民眾都會加入這個活動，大家戴上滑稽的紅鼻子，穿上奇裝異服，在街頭耍把戲，引人發笑，進行募款。

受到觀眾喜愛的豆豆先生（Rowan Atkinson）也長年參與英國「喜劇救濟」（Comic Relief）的紅鼻子日慈善活動。如今，紅鼻子日已經變成全球性的公益節日，風靡英美等國。多年來，累積的募款金額已超過10億英鎊（約400億新台幣），60%用在改善非洲貧窮人民的生活，40%則用在英國的弱勢團體上。

紅鼻子日也出現了負面聲音，有人認為這是一項過氣藝人和大型企業的公關手段，不過只是消費「貧窮」，對此，柯蒂斯表示，如果一個活動能夠幫助到更多人，他不認為這有什麼壞處。

喜劇救濟的最大目的在於幽默之中，藉由眾人之力幫助他人，感受到溫暖與熱情，也體認到自己的微小之力，能夠為弱勢改善生活。

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