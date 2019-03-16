離譜！男遭女友持刀刺腹 警竟以「這理由」拒絕救援

2019-03-16 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥10日發生一起情殺案，有一對情侶在飯店外吵架，沒多久女方突然抓狂，拿刀猛刺男方的腹部，男方痛苦倒下，剛好巡邏警車經過發現，卻以警車沒油拒絕將男方載至醫院。

綜合外媒報導，墨西哥22歲女子索妮雅（Sonia Amayrani Nunez Aguila），在卡司卡達飯店（Hotel La Cascada）外與29歲男友艾瑞克（Erick Omar）吵架，越吵越激烈，索妮雅失去理智，拿著刀子朝艾瑞克腹部刺去，艾瑞克當場痛苦倒地，路人也拿起手機錄下過程。

索妮雅突然回神，抱著艾瑞克又哭又親說，「親愛的，我沒有打算要殺了你，因為我愛你」、「原諒我，我真的愛你，不要死！」與「我從來沒有對你做什麼，但是你卻對我做過的事，你卻都沒有感覺。」艾瑞克則痛苦地回說：「人在做天在看。」

報導指出，當時有輛巡邏警車經過，警察卻以「警車油不夠送艾瑞克到醫院」為由拒絕救援，直接離開，救護車則在案發後1個多小時才抵達現場，艾瑞克經過急救後，目前脫離生命危險，而索尼雅則被警方逮捕，全案進入司法程序中。

索尼雅抓狂行兇後，抱著男友艾瑞克。（圖擷自Mexico Sin Censura YouTube）

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