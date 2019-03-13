隔壁是情殺案凶宅 娼館照樣夜夜交歡

2019-03-13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南北區一處遠近馳名的私娼館，上月發生私娼館女老闆遭男友掐死情殺案，私娼館事後歇業；但一牆之隔的該地最大規模私娼寮，依舊夜夜柔情纏綿，警方前晚查緝，發現現場有6男15女，其中4對男女正在歡愉性交易，根本不忌諱隔壁是凶宅。

台南市五分局警方掃蕩色情，針對轄內暗營色情店家強力查緝，發現東豐路、北門路口的鐵皮透天厝私娼寮以民宅掩護非法性交易，經長期埋伏探查蒐證，前晚近8點，由五分局副分局長郭永益、謝承甫率實踐派出所、偵查隊等專案員警，持搜索票進入店內，並由和緯消防分隊協助，持破門器將鐵門打開，查獲75歲黃姓女老闆等現場6男、15女，還發現楊姓小姐、陳姓男客等4對男女正在從事性交易，1次收費800元，查扣帳冊、5500元現金及監視器7部、主機1部、螢幕4面等證物。

警方說，前晚被查獲的私娼寮，一牆之隔就是今年2月發生女老闆命案宅的私娼館，但命案宅隔壁的私娼寮，依舊夜夜柔情。涉及性交易的4對男女，警訊時坦承不諱，警方訊後將男客及女按摩師依違反社會秩序維護法裁罰；黃姓女老闆涉抽頭營利，依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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