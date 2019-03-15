美軍將領示警：Google在中國工作 讓解放軍受益

2019-03-15 12:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）14日警告，Google在中國所做的工作正讓中國解放軍受益。據路透報導，Google一方面聲稱沒有計畫在中國重新發布一個搜索引擎，但另一方面卻在繼續研究為中國量身訂做的搜索引擎。

針對Google在中國的工作，鄧福德表示：「在中國發展的產業夥伴發現有間接利益情事，我們正密切關注此事。」「坦白說，『間接』可能還不足以完全描述實際狀況，更貼切的是，直接讓中國軍隊受益。」

對此，Google被要求回應時，僅以之前的聲明回應。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）之前指出，公司已投資中國多年，且打算持續下去，但Google仍將與美國政府就醫療保健、網路安全和其他領域進行合作。

Google去年被揭發為了重新進入中國市場，正在嘗試為中國市場量身訂制搜索引擎，並遵從北京當局的審查要求，對搜索內容設置審查程序。Google承認這項所謂「蜻蜓計劃」的存在，但堅稱這項計劃目前仍處在探索階段。

美國議員和Google員工都擔心，如果重新進入中國搜索引擎市場，Google將不得不遵守中國的網路審查和監管政策。一些Google員工已經表示要罷工抗議。

美國新聞網站「攔截」（The Intercept）引述Google消息人士說法，「蜻蜓計畫」是要幫助中國政府「壓制」其民眾，這個搜索引擎將會把「人權」、「學生抗議」和「諾貝爾獎」等詞彙列入黑名單。

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