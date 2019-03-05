Google未放棄蜻蜓計畫？員工爆：不斷修改程式碼

2019-03-05 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕Google重返中國傳聞甚囂塵上，據外媒引述員工的說法，原本以為已經胎死腹中的「蜻蜓」（Dragonfly）計畫，有關的程式代碼在今年1、2月仍不斷修改、更新，質疑Google仍然在開發閹割版搜尋引擎。

美國網路媒體「The Intercept」報導，Google去年坦承研發 中國審查版搜尋引擎，代號為蜻蜓，原本預計在今年1至4月間推出，但消息傳出後遭大批員工抗議，加上政治壓力，Google宣布停止開發，高層也表明，目前沒有計畫推出配合中國、有審查內容的搜尋引擎。

但據3名Google消息人士透露，公司仍然繼續處理有審查版本搜尋引擎的原始代碼，一群不滿蜻蜓計畫的Google員工調查發現，在該計畫之下2個名為「茅台」（Maotai）及「龍飛」（Longfei）的手機應用程式，仍然在更新程式碼。

他們發現，去年12月仍有大約500個程式代碼修改過，今年1至2月仍然有超過400個代碼更動，懷疑蜻蜓開發工作仍在進行。他們也發現，大約有100名員工被歸入與蜻蜓相關的預算中。

另一名熟悉蜻蜓計畫的消息人士則說，「我仍然認為該計畫已經死亡，但我們仍在等待Google宣布，公司不會接受審查制度、不會與政府合作打壓民眾」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/