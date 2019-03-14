遭多國下令禁飛 波音：對737 MAX安全性充滿信心！

對於737 MAX被多國下令停飛，製造商波音公司發表聲明表示對737 MAX的安全性「充滿信心」。（法新社資料照）

2019-03-14 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX型客機5個月內發生2次墜機事故，造成多人罹難且事故過程高度相似，目前美國、加拿大、中國與所有歐洲國家已經下令停飛。對此，製造商波音公司今（14）日（當地時間13日）發表聲明表示，對737 MAX的安全性「充滿信心」，但建議聯邦航空局暫時停止全球371架737 MAX機型的營運。

波音公司發表聲明表示，公司仍對737 MAX的安全性「充滿信心」，但在與國家運輸安全委員會（FAA）、國家運輸安全委員會（NTSB）與客戶協商後，波音公司建議聯邦航空局暫時停止全球371架737 MAX機型的營運。波音公司執行長丹尼斯．米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，僅代表整個波音團隊，對兩起悲慘事件中罹難者的家人表示最深切的同情。

丹尼斯表示，公司支持停飛的決策，只要波音公司仍製造飛機，安全就是波音的核心價值，沒有更優先的事項。目前波音正盡一切努力與調查人員合作，了解事故原因並加強安全措施，並確保不再發生這種情況。

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