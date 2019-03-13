中國高官稱再教育營只是寄宿學校 外媒舉證打臉

2019-03-13 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆廣設再教育營，關押、迫害逾百萬少數民族人士，有中國高官在兩會期間澄清，稱外傳的再教育營其實只是寄宿學校，此說法一出即引國際輿論譁然，更遭專家打臉。

根據美國《自由亞洲電台》報導，新疆維吾爾自治區政府主席雪克來提．扎克12日出席人大代表全體會議時表示，新疆培訓中心並非外傳的再教育營，而是類似寄宿學校的機構，駁斥外界「虐待學員、限制自由」等指控。

對此，《自由亞洲電台》引述美國維吾爾協會主席伊利夏提的說法指出，其實早在2017年，新疆地方政府確實坦承有「再教育營」存在，並將相關訊息公布在網站上，但在2018年時，中國政府卻改口說沒有這類的學校或再教育營。

伊利夏提表示，當該組織將2017年新疆政府網站的資料公諸於世後，中國政府開始狡辯，改口稱這是職業培訓中心，如今又說是寄宿學校，始終不敢承認他們當初親口宣布並證實的「再教育營」存在，根本就是厚著臉皮撒謊的舉動。

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