電玩遭沒收 美國11歲男童竟偷配槍射傷州警爸

2019-03-13 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州驚傳人倫慘案，一名11歲男童因電玩遊戲遭身為州警的父親麥考斯基（Matt Makowski）沒收，憤怒中從父親的警車拿取配槍，於2月21日晚間槍擊親父。

綜合外媒報導，麥考斯基是印第安納州州警，據法院報告指出，其11歲兒子因不滿父母沒收他的PlayStation、XBOX及電腦主機，從停在家門外的警車中拿出麥考斯基的配槍，於2月21日晚間11許射擊父親下肢。

男童母親被丈夫的尖叫聲吵醒，驚惶之中想要找到兒子，卻發現丈夫的左輪手槍在房外的地板上。據《南本德論壇報》指出，她在報警之後，看見男童手持BB槍與電擊棒走上樓梯，便將自己與丈夫鎖在房內。

男童隨即遭警方逮捕，並向法院供稱，如果不是他先去拿回電玩主機，會有「第二部分」的攻擊發生。他也坦承除了這次槍擊，他平常也會拿電擊棒電擊家裡飼養的寵物犬。他現正被拘留於少年司法中心，將被以蓄意殺人未遂的一級重罪起訴。至於麥考斯基的傷勢，經手術後已趨穩定。

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