交大建築所提瀉湖上的長城計畫 獲國際首獎

2019-03-12 01:20

〔中央社〕國立交通大學建築研究所學士後建築組陳聖涵與林長諄，以嘉義縣東石地區做為想像基地，提出「潟湖上的長城」計畫，獲2018年Jacques Rougerie基金會國際建築競圖海平面上升項目首獎肯定。

交通大學指出，陳聖涵與林長諄有感於台灣西南地區，因海岸線侵蝕造成漁產棲地改變、產業及人口外移、地貌凋零等現況，提出「潟湖上的長城（The Great Wall of Lagoon）」設計發想，希望能對抗海平面上升同時，仍然保有原有產業與環境。

陳聖涵表示，他們以嘉義縣東石地區做為想像的基地，分析近海漁業與氣候變遷、沙洲退移造成聚落改變的現況，在裝置上加入原有研發的固沙機制，並結合潮汐、太陽能發電系統等綠能設備，空間上也與當地生活文化結合，例如傳統聚落中修補漁具的工作空間、村民集會的廟埕等。

陳聖涵認為，如果舊時的長城是為了抵禦侵略的蠻族，「潟湖上的長城」就是希望在保持海岸線的同時，更融入當地的住居、環境以及產業。

林長諄指出，「潟湖上的長城」與當地產業、文化結合，除了期望以建築改變環境，也希望同時維持原有產業及社區聚落。

陳聖涵與林長諄以這項計畫參與2018年Jacques Rougerie基金會國際建築競圖的海平面上升項目，從700多組國際競圖團隊中脫穎而出，獲得首獎肯定，除了得到7500歐元獎金，今年1月也前往法國巴黎文化協會領獎，並發表作品。

交大表示，Jacques Rougerie基金會是由法國著名建築師Jacques Rougerie於2009年成立，希望促進人們對於海洋與太空的理解，並鼓勵年輕建築師、工程師與設計師對未來創新的生活空間及方式提出想像。

交大指出，Jacques Rougerie基金會每年以海洋、太空與海平面上升等3個項目，分別針對海洋垃圾污染、月球村及海岸線侵蝕等問題，對全世界徵集作品；競賽特點在於學生和專業建築師同台競爭，以前衛設計爭取榮譽。（編輯：張佑之）

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