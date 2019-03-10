德男三明治灑毒粉害同事 任職公司19年死了21位員工

2019-03-10 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕德國比勒費爾德（Bielefeld）市1名57歲男子，多年來在同事的三明治中下毒，造成1人昏迷，另外2人腎臟嚴重受損，近日被判處無期徒刑，此外，該公司在19年之間死了21名員工，警方正在深入追查是否為同1人所為。

綜合外媒報導，去年5月，嫌犯克勞斯（Klaus O.，德國規定只公布嫌犯名字和姓氏第一個英文字母）的同事發現三明治上有不明物質後，通知高層主管報警處理，警方調閱監視器後，發現克勞斯打開同事的午餐盒，將1種粉末放入三明治內，隨後在他包包內發現1小瓶粉末，經過化驗後發現該物質是醋酸鉛，會造成嚴重的器官衰竭。

警方逮捕克勞斯後，搜索他住處發現地下室有簡易的化學實驗室，其中有汞、鉛和鎘等重金屬物質，警方研判嫌犯長期在家生產有毒物質，克勞斯拒絕在審判期間發言，監獄的心理學家則宣稱，他希望看到毒物如何影響他的同事，就像科學家觀察實驗兔一樣。

遭他下毒的67歲與27歲的同事，2人因鉛和鎘中毒而慢性腎損傷，罹癌的風險也隨之增高，而另1名23歲實習生則因攝取水銀，腦部永久受損陷入昏迷狀態。

儘管嫌犯目前因謀殺未遂罪而被判處無期徒刑，但該公司自2000年起，已有21人死亡，其中很多人死因為心臟病發和癌症，檢方將深入追查是否有更多的受害者。

根據德國法律，被判處無期徒刑者，可以在服滿15年刑期後申請假釋，但本案法官認為克勞斯犯行重大，對大眾有危險性，因此要求他不得申請假釋。

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