機場搜查犬鼻子超靈！3個月嗅出2600萬走私現金

2019-03-02 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕德國海關人員日前發布一份聲明，指出在西部杜塞道夫機場服務的搜查犬盧克（Luke）上工才不到3個月，就已經嗅出高達74萬5000歐元（約新台幣2615萬元）的未申報超額現金。此外，盧克還能依靠嗅覺辨識出歐元、美金與英鎊。

據《德國之聲》報導，盧克自2018年2月起接受訓練，當時牠才2歲，到了12月結訓後，便在杜塞道夫機場服務。截至今年2月底，盧克上工未滿3個月，已經成功抓到12件超額走私的案例，金額高達74萬5000歐元。

杜塞道夫機場海關發言人沃克（Michael Walk）表示：「盧克是協助我們控制走私的最佳幫手。牠首次上工就讓人驚喜，我們很期待未來牠會有更亮眼的表現。」

報導指出，根據德國法律，旅客禁止攜帶超過1萬歐元（約新台幣35.1萬元）或以上的現金入境，超過須提交書面聲明，而德國訓練犬隻搜索的目的，也是為了遏止毒品交易等犯罪。據了解，由於盧克的鼻子太靈了，有時連1萬歐元以下的金額也能搜索出來。

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