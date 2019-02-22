納粹老兵退休金再起爭議 比利時國會擬要求德國停止發放

2019-02-22 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕比利時國會的外交委員會在2月19日一致通過一項決議，要求比利時當局必須敦促德國政府停止給付養老金給在二戰期間參與納粹黨衛軍（SS）的老兵；提案的比利時議員批評「與史上最兇殘的政權合作的狼狽為奸之人還可以拿養老金，跟歐盟所提倡的理念不符」

綜合外媒報導，提案的比利時國會議員指出，二戰時有約8萬名比利時人在比利時遭納粹占領時，與黨衛軍合作時犯下戰爭罪，在戰後遭判刑；但現今仍有不少居住在歐洲各地的「前黨衛軍」老兵可收到德國政府給付每個月約435歐元（約1.5萬新台幣）至1275歐元（約4.4萬新台幣）的退休金，相比在二戰遭納粹奴役的約1200萬人中，最後存活的比利時人僅獲得50歐元（約1747新台幣）的賠償，有相當明顯的道德問題。

議員指出，光是在比利時國內就有至少27位黨衛軍老兵還收受德國政府給付的退休金；而這項決議不只呼籲德國政府停止給付這個不合理的退休金，也需公開領取退休金的老兵名單，目前這項決議還需在下個月經國會表決後才會正式通過。

這個爭議其實出現已久，不過德國政府始終以個資隱私為由拒絕公開名單的要求；德國勞工部出面澄清，比利時尚有18名比利時人還在領取德國老兵退休金，而且這些人「沒有前黨衛軍的成員」，不過勞工部沒有透露老兵的身分與退休金的具體數目。

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