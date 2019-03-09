習近平「兩會」露白髮 暗藏黨內地位玄機

2019-03-09 09:57

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國此刻正在召開一年一度的全國人大與政協「兩會」，中國國家主席習近平在會議期間露出灰白的頭髮，引發廣泛猜測。有分析認為，頭髮的顏色也常常被視為黨內地位的象徵，花白頭髮通常是退休或失勢官員才有的樣貌。

香港《南華早報》旗下inkstone報導，吸引外界注意的不只是這些領導講什麼，他們的髮型、衣著、肢體語言等都被仔細研究，以窺探中國權力的內部運作。今年最吸引大家注意的兩會場邊花絮就屬習近平頭上的灰白髮。儘管他已經65歲了，有白髮是自然不過的事，但在過去20多年以來，中國官員都習慣把自己的頭髮染成曜石黑，好讓自己看起來比較年輕。

《紐約時報》中文網則分析，毛澤東及其後的中國最高領導人鄧小平晚年時都是一頭銀髮。而後隨著中國共產黨在毛澤東的鐵腕統治時代結束後推行「集體領導」模式，讓權力變得更加分散，無可挑剔的黑髮跟鐮刀鎚子一樣成為了共產黨制服的一部分。

報導指出，頭髮的顏色也常常被視為黨內地位的象徵，而花白頭髮通常是退休或失勢官員才有的樣貌，例如，2015年，電視台播放了前國家安全負責人周永康在法庭宣判前認罪的畫面，他曾經的烏髮在監禁期間變成了一頭白髮。

報導說，2012年上台時，習近平的頭髮大部分是黑的。但隨著他努力應對經濟放緩、南中國海的外交爭鬥，以及與美國的貿易戰，他的頭髮也在變白了。他頭髮花白的樣子引起了黨內人士的注意。

流亡美國中國異議漫畫家「變態辣椒」則分析，真正原因是習近平已經準備「做到死」，他說：「毛，鄧都是終身的獨裁者（毛是真做到死，鄧是垂簾聽政做到死），不需要用染髮這種小伎倆來裝年輕。」

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